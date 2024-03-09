İstanbul'un Bağcılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iş yerini kapatmak üzere olan çalışanlar kasa sayımı yaptığı esnada içeriye silahlı şahıslar girdi.
Şahıslardan biri çalışanlara silah doğrulturken diğeri ise kasadaki paraları poşete doldurdu.
10 bin lirayı poşete dolduran şahıslar daha sonra iş yerinden kaçarak uzaklaştı.
Kısa sürede yakalandılar
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen Hasan Ali D. ve Eyüp A. isimli şahıslar Şişli ilçesinde bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 bin lira para ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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