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İstanbul Bağcılar'da iş yerini soyan silahlı şahıslar yakalandı

İstanbul Bağcılar'da iş yerini soyan silahlı şahıslar yakalandı İstanbul Bağcılar'da silahlı şahıslar bir iş yerine girerek kasada bulunan 10 bin lirayı alarak yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken şahıslar çok geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.