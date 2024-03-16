İstanbul Bağcılar'da tıra ok gibi saplanan cipteki 1 kişi ağır yaralandı

AA & Ensonhaber
İstanbul Bağcılar ilçesi 100. Yıl Mahallesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen tırın altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralının durumu ağır
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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