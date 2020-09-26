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    İstanbul Bahçelievler'de gasp etmeye çalıştıkları kişiyi dereye attılar

    Bir kişi, 4 saldırgan tarafından acımasızca dövüldü. Saldırıya uğrayan kişi, 7 metre yükseklikten dere yatağına atıldı.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 12:16
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 12:16
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    İstanbul Bahçelievler'de gasp etmeye çalıştıkları kişiyi dereye attılar

    İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntüler kayda geçti.

    4 kişilik bir grup, otomobil alım satım bahanesiyle dere yatağına götürdükleri kişiden silah zoruyla para istedi.

    DARBEDİP DERE YATAĞINA ATTILAR

    Saldırganlar, gasp etmeye çalıştıkları restoran sahibini önce darbetti, ardından 7 metre yüksekten dere yatağına attı. Gasp ve darp anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Ağır yaralanan restoran sahibinin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

    Emniyette işlemleri biten şahıslar serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıslar için tekrar yakalama kararı çıkarıldığı ve şahıslardan birinin askerde olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi.

    Gaspçılar dövdükleri adamı dere yatağına attılar ViDEO

    İstanbul Bahçelievler de gasp etmeye çalıştıkları kişiyi dereye attılar #1

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