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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki ilk silahlı saldırı, 30 Aralık Pazartesi günü Merkez Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlendi.

Şüpheli E.Ş. ve A.O., motosikletle iş yerinin önüne gelerek iş yerine ateş açtı ve daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından E.Ş. ve A.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

İkinci saldırı ise 21 Şubat Cuma günü Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.

Şüpheliler bir araca silahla ateş açtıktan sonra Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerine yöneldi ve iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli A.A., B.A. ve M.Y. yakalandı.

HARAÇ İSTEMİŞLER

Şüpheliler yapılan ilk sorgulamalarında iş yeri sahiplerinden para talep ettikleri ve alamayınca aracı ve iş yerlerini kurşunladıkları öğrenildi.

Saldırılarla ilgi yakalanan şüpheliler iş yeri kurşunlama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit ve 6136 Silah Kanunu'na muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.