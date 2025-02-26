DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayaşehir Bulvarı üzerinde ciple, minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.
CAMA TÜKÜRDÜ
Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü daha sonra aracına binerek uzaklaştı.
Yaşananlar cipin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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