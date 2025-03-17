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İstanbul Başakşehir'de hastanede arbede: 8 gözaltı

İstanbul Başakşehir'de hastanede arbede: 8 gözaltı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını ile telefonda konuşurken yüksek sesle küfretmesi sebebiyle kendisini uyaran başka bir hasta yakını arasında tartışma çıktı. Hasta yakınlarının ailelerinin de dahil olması ile kavgaya dönüşen olayda 8 kişi gözaltına alındı.