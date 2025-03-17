DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi koridorunda telefonla konuşurken yüksek sesle küfür ettiği iddia edilen Emirhan Y.'yi başka bir hasta yakını uyardı.
Bunun üzerine Emirhan Y. ile ismi öğrenilemeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı.
Hasta yakınlarının ailelerinin de dahil olmasıyla yaşanan arbede, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı.
8 GÖZALTI
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri Emirhan Y., İbrahim P., Elvan Y., Adnan Y., Mikail E., Emir Can Y., Emin Y., ve Erencan Y. isimli 8 kişiyi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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