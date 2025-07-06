İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan vinç ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışma yapmak üzere hazırlanan vinç, operatörün kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaydı.

Vinç, sokakta park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.