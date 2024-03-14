İstanbul Başakşehir'de yol kavgasında İETT şoförü bıçaklandı

İHA
İstanbul'unBaşakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü M.K. ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Bir süre sonra sürücü otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu.
Bıçaklayıp kaçtı
Araçtan inen şüpheli elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki M.K.'yi kalp hizasından bıçakladı.
Otobüsteki yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs aracına tekrar binerek kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Ağır yaralanan M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri otobüsün içinde çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheliyi arama çalışmaları da devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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