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    İstanbul Basın Ekspres yolunda vincin ezdiği motokurye öldü

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Basın Ekspres yolunda vincin altında kalan motosikletli kurye, ezilerek hayatını kaybetti.
    • 21.10.2022 - 18:59
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    İstanbul Basın Ekspres yolunda vincin ezdiği motokurye öldü

    Saat 16.00 sıralarında Basın Ekspres yolu İkitelli istikametinde meydana gelen olayda, sağ şeritten bariyere yakın dar yoldan geçmeye çalışan 34 CBF 254 plakalı motosikletin sürücüsü kurye  İbrahim P. (58), bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

    Motosikletten vincin altına düştü

    İbrahim P., aynı şeritte ilerleyen Z. K.'nin kullandığı 34 GD 9437 plakalı vinç kamyonun altında kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik İkitelli istikametinde tek şeride düştü ve trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede kurye İbrahim P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde uzun süre çalışma yaptı.

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    Şoka giren vincin şoförü karakola götürüldü

    Kazanın etkisinden uzun süre çıkamayan vinç şoförü Z. K., polis aracıyla polis merkezine götürüldü. Vincin sağ kısmının kaldırılmasıyla İbrahim P.'nin cenazesi ceset torbasına alınarak morga kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca Atatürk Havalimanı bölgesine kadar araç kuyruğu oldu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

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