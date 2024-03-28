İstanbul Beşiktaş'ta hatalı dönüş yapan araca motosiklet çarptı İstanbul Beşiktaş'ta yasak yerden dönüş yapan hafif ticari araca motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü genç kadın ağır yaralanırken aracın sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Çırağan Caddesi' geçtiğimiz günlerde motosikletli Semanur Hacıoğlu (25), yasak yerden dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kadın yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu.

Durumu ağır

İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Semanur Hacıoğlu'nun durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö.'yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

İfadesi alınan A.Ö., adliyede yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)