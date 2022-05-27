- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul Beyazıt'taki çatışmada 18 tutuklama
İstanbul Beyazıt'taki çatışmada 18 tutuklama
- 27.05.2022 - 21:35
- Güncelleme : 27.05.2022 - 21:45
İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt semti Çadırcılar Sokak'ta yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.
Çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralandı. Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya ilişkin 28 kişiyi gözaltına alındı.
1 kişi hayatını kaybetti
Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan Kamrah Dadaşzade (53) dün hastanede hayatını kaybetti.
28 şüpheli hakim karşısına çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, bu sabah saatlerinde işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında VİDEO
18 kişi tutuklandı
DHA'nın haberine göre, savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından 21 şüpheli "Kasten öldürme" ve "Kasten silahla yaralama" suçundan tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Savcılık, firari olan 5 şüpheli için ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 21 şüpheliden birinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi. Tutuklamaya sevk edilen 21 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Beyazıt'taki çatışma güvenlik kamerasında
Fatih'te esnaflar arasında silahlı kavga: 7 yaralı
Beyazıt'taki çatışmada polis belindeki silahı esnafa kaptırdı