İstanbul Beykoz'da iş yeri kurşunlandı: 1 yaralı İstanbul Beykoz'da motosikletli bir şahıs tarafından iş yeri kurşunlanırken dükkan sahibi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerine motosiklet ile gelerek dükkan sahibini hedef alıp 3 kez tetiğe bastı.

Olayda içeride bulunan dükkan sahibi İsmail Karakoç'un bacağından vurulduğu anlaşıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karakoç'u Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili cadde boyu güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek titiz bir çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)