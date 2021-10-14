Arkadaşını beklediği sırada tanımadığı iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak 7 yerinden yaralanan Cavit Paylan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşını bekleyen Cavit Paylan (17), yanına gelen kimliği belirsiz iki kişiyle tartışmaya başladı.

Paylan, alevlenen tartışmada 7 yerinden bıçaklandı.

DURUMU AĞIR

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan Paylan minibüsle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Paylan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri ise kayıplara karışan şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı.

"PLANLI BİR ŞEY OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Cahit Paylan'ın ablası Canan Paylan, olayla ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Kardeşim okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikteyken, İpek diye bir kız geliyor yanına. Arkadaşlarının yanından apar topar ayırıp, 'eve kadar yürüyebilir miyiz?' diyor. Cavit de 'tamam' diyor. Beraber yürüyorlar o esnada kız, 'sen burada bekle ben yukarı çıkıyorum, köpeğimi getirip geleceğim biraz köpeğimi seversin' diyor. Ardından kız yukarı çıkıyor o esnada kardeşimin yanına iki çocuk geliyor. Biri sağına biri soluna bankta oturuyor. Tartışmaya başlıyor, sırtına bıçak saplıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz tanımıyoruz. Daha önce kavgası olmadı. Çocukların isimlerini bilmiyoruz. Kız aşağı inmedi, biz farklı düşünüyoruz acaba planlı bir şey mi? Kız olayı biliyor iki gündür hastaneye gelip durumunu bile sormadı.

Beylikdüzü'nde 17 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı VİDEO



"GÜN GEÇTİKÇE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"

Şu anda hastanede durumu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Durumu hakkında hiç bilgi verilmiyor. Çok zor durumdayız. Kardeşim orada canıyla cebelleşirken karşı tarafın ne durumda olduğunu daha bilmiyoruz. Gerçekten tutuklandı mı ondan bile haberimiz yok. Sen kaç yaşında çocuksun nasıl cesaret ediyorsun. Belden aşağı bile değil kasten adam öldürmek bu. Akciğerine isabet etmiş. 7 yerinden bıçaklanmış. Yüzü zaten pert olmuş. Akciğerine tüp takılı şu anda. Çok zor durumdayız." dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER"

Diğer abla Ceren Paylan ise "Az önce yanından geldim. Doktorlar bana 'şu anda bir şey yapamayız. Yüzü için cerrahlar yok. Yüzündeki kesikler için yapacağımız hiçbir şey yok. Bizden çok şey beklemeyin' dedi. Çocuk orada yemek dahi yiyemiyorum. Hiçbir şey yiyemiyor. Ağzı yüzü hep kapalı. Karşı tarafı hiç tanımıyoruz. Karşı taraf bizi arayıp 'geçmiş olsun' bile demediler. Biz en azından bir geçmiş olsun beklerdik. "Yaşıyor mu, yaşamıyor mu' diye sormadılar." diye konuştu.