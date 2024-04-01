İHA
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde ehliyetsiz Ç.E.'nin (17) kullandığı otomobil, arkadaşları ile cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı.
Kazada Müminoğlu, metrelerce savrulurken sürücü ise bir süre duraksadıktan sonra aracı ile kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Müminoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücü yakalandı
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sürücüyü tespit edip yakalayarak gözaltına aldı.
Ç.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kazada ağır yaralanan Muhammed Selim Müminoğlu'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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