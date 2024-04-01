İstanbul Beylikdüzü'nde ehliyetsiz sürücünün çarptığı genç yaşam savaşı veriyor İstanbul Beylikdüzü'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki gence ehliyetsiz sürücünün hızla çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanırken hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde ehliyetsiz Ç.E.'nin (17) kullandığı otomobil, arkadaşları ile cadde üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı.

Kazada Müminoğlu, metrelerce savrulurken sürücü ise bir süre duraksadıktan sonra aracı ile kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Müminoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücü yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sürücüyü tespit edip yakalayarak gözaltına aldı.

Ç.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan Muhammed Selim Müminoğlu'nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)