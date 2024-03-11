İstanbul Beylikdüzü'nde iftar saatinde sürücüler arasında çekiçli kavga

İHA
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da trafik çilesi daha da büyüdü.
Özellikle iftar saatinde artan trafik nedeniyle sürücüler arasında gerilimler yaşandı.
Beylikdüzü ilçesi E-5 kara yolunda iftara dakikalar kala trafikte kalan sürücüler arasında yol verme kavgası çıktı.
Bıçağa karşılık çekiç
Arabasından bıçakla inen şahsa diğer sürücü çekiç ile karşılık verdi.
Çekiçle aracından inen sürücü diğer şahsı tekmeledi.
Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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