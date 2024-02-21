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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi'nde yüksek hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz'a çarpmıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmış, sürücü A.S.K. ise gözaltına alınmıştı.
Tutuklandı
D-100 kara yolu yan yol Avcılar istikametinde önceki gün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.S.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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