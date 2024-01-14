İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta pazar gecesi erkek arkadaşıyla eğlenen Melis M., cep telefonunun çalındığını fark etti.
Melis M.'nin polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından güvenlik kameraları incelendi.
Görüntülerde Ahmet S.'nin Melis M.'nin yanına yaklaşarak telefonu çaldığı ve daha sonra alkol içerek olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.
Çaldığı telefonu motosikletin altına attı
Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Mehmet Emre B.'nin telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli tavırlar sergileyen Ahmet S.'yi durdurmak istedi.
Polisleri fark eden Ahmet S., üzerinde bulunan cep telefonunu motosikletin altına attı.
Durumu fark eden polis ekipleri şüphelinin üstünü aradıktan sonra yere attığı telefonu inceledi.
Yapılan incelemelerde yerdeki telefonun Mehmet Emre B.'ye ait olduğu tespit edildi.
Tutuklandı
Ahmet S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış