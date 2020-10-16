İstanbul Beyoğlu'nda turist, dolandırıcının tuzağına düştü

Dolandırıcı, fırçasını yere düşürüp turistin ayakkabısını boyadı. Ardından turist, para talebiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbul Beyoğlu, dolandırıcılık olayına sahne oldu.

Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntüde, kendini ayakkabı boyacısı gibi gösteren dolandırıcı, Galata Kulesi bölgesinde bir turistten zorla para aldı.

Turistin, bilerek yere düşürülen fırçayı kaldırarak ayakkabı boyacısına verdiği belirtildi.

TEŞEKKÜR BAHANESİYLE AYAKKABISINI BOYADI

Durumu fırsat bilen şahıs, teşekkür etmek istediği turistin ayakkabılarını boyamaya başladı.

Bir süre sonra uzaklaşmaya başlayan turist, dolandırıcının para talebiyle karşılaştı.

ZORLA DAHA FAZLA PARA İSTEDİ

Dolandırıcı, verilen parayı az bulup daha fazlasını istedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu'nda dolandırıcının tuzağına düşen turist ViDEO