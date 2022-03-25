Petrol
116.59
-2.05%
Euro
16.34
0.05%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
932.32
-0.04%
Borsa
2187
0.51%
Bitcoin
652.668
2.17%
BTXN Coin
41.26
0.14%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı 

    Rumeli Feneri açıklarında, 99 metrelik kargo gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı 

    Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden Vectis Isle isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı girişi Rumeli (Türkeli) Feneri’nin yaklaşık 10 mil açıklarında, balıkçı teknesi ile çarpıştı.

    KAZA SONRASI BALIKÇI TEKNESİ ORTADAN KAYBOLDU

    Bildirilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 2 römorkör ve bir bot olay yerine sevk edildi.

    Balıkçı teknesinin kazanın ardından uzaklaştığı ve daha sonra bulunamadığı öğrenildi.

    KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kontrolünde, Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında balıkçı teknesi ile çatışan VECTIS ISLE isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, KURTARMA-11, MEHMETÇİK  Römorkörlerimizle KEGM-6 botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.VECTIS ISLE isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-11 Römorkörümüz ve KEGM-6 botumuz refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı  #1

    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı  #2

    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı  #3

    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı  #4

    İstanbul Boğazı girişinde kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı  #5


    İlginizi Çekebilir

    Adıyaman'a şehit ateşi düştü
    Gündem

    Adıyaman'a şehit ateşi düştü

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    NASA'nın Mars aracı yeni bir fotoğraf gönderdi
    Teknoloji

    NASA'nın Mars aracı yeni bir fotoğraf gönderdi

    Görüş Bildir