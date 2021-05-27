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    İstanbul Boğazı'nda 500 drone ile ışık gösterisi

    Yeni çıkacak bir ürünün tanıtımı için İstanbul’da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen gösteri İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 08:51
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    İstanbul Boğazı'nda 500 drone ile ışık gösterisi

    Teknoloji ile birlikte gösteriler de değişiklik göstermeye başladı. Eskiden havai fişeklerin kullanıldığı gösterilerin yerini dronelar almaya başladı.

    İstanbul’da yeni çıkacak bir ürünün tanıtımı için 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi.

    Drone pilotu Ahmet Murat Özyılmaz ve Yusuf Derin’öz’un kaydettiği görüntülerde Kız Kulesi çevresinde uçan 500 drone farklı şekiller ortaya çıkarıyor.

    DRONE İLE KUŞ FİGÜRÜ YAPILDI

    İlk olarak sırayla gidecekleri konuma ulaşmak için havalanan dronelar kuş, dünya ve yeni çıkan ürünün modelini alıyor.

    15 DAKİKA SÜREN IŞIK GÖSTERİSİ

    Havada uçarken figürlerin değişmesi İstanbul manzarası ile izleyenleri kendine kayran bırakıyor. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri sonunda dronlar kalktıkları konuma iniş yapıyor.

    Dronların hepsi bir yazılım ile kontrol ediliyor. Dronelar ile istenirse farklı şekiller yapmak mümkün oluyor.

    İstanbul Boğazı nda 500 drone ile ışık gösterisi #1

    İstanbul Boğazı nda 500 drone ile ışık gösterisi #2

    İstanbul Boğazı nda 500 drone ile ışık gösterisi #3

    İstanbul Boğazı nda 500 drone ile ışık gösterisi #4

    İstanbul Boğazı nda 500 drone ile ışık gösterisi #5

    İstanbul Boğazı nda 500 drone ile ışık gösterisi #6


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