İstanbul Boğazı’nda drift atan yolcu teknesi tehlike yarattı

İçinde turistlerin bulunduğu yatın önünde geçen yolcu teknesi faciaya neden oluyordu. Yat kaptanının son anda yaptığı manevra, olası bir kazayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Pazar günü saat 17:00 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Akıntıburnu açıklarında seyreden yatın önüne aniden bir yolcu teknesi çıktı.

Yatın ön bölümünden İstanbul Boğazı’ndaki teknelere el sallayan aile, bir anda tehlike ile burun buruna geldi.

O anları yat kamerasında

Yat kaptanı son anda yaptığı manevrayla olası bir faciayı engelledi.

Yaşanan olay yatın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar VİDEO

“Büyük facia atlattık”

Olayı DHA’ya anlatan yat sahibi Şevki Dönmez ,“Çok büyük bir facia atlattık, çok büyük. Bildiğiniz iki tekne arasına drift atma suretiyle dalış yapıyor, bodoslama giriş yapıyor. O güce sahip bir çelik saç teknenin pervane ve dümen gücüyle bize dokundurması bile bu teknenin en zayıf noktasından bizi ikiye bölmesi anlamına gelir. Dilim söylemeye bile varmıyor, turist müşterilerimiz var, aile var. İstanbul Boğazı’nın tadını çıkartıyorlar. Onlardan biri veya birkaçının denize düşmesi demek çok büyük bir olay, can kaybıyla sonuçlanabilirdi.” dedi.

“Burası otoban değil”

Dönmez, “Burası otoban değil, burada herkes kıyı seyri yapıyor ve düşük hızlarla yapıyor. Burası deniz, denizin şakası olmaz. Düşük hızlarla seyir yapan teknelerin arasına drift atarak başkasının can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak seyir yapmak nedir? Yetkililerden isteğimiz, kurumlar içinde görevlilerini iyi yapan kaptanlarımız da var ancak bunlar azınlıkta.

Baktığımız zaman çoğunluğu çatışmayı önleme tüzüğünden tutun da seyir kurallarına kadar hiçbir kuralı uygulamıyorlar. Boğaz’da önceden seyir kuralları eğitimleri veriliyordu. O eğitimler de kalktı. 19-20 yaşındaki çocuk eline yeterlilik belgesini alıp, Boğaz’da 45 metrelik tekneleri seyir ve idare ediyor.” şeklinde konuştu.

“Psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum”

Gemici Ferhat Yıldırım ise “Bir anda önümüze kırdı, bir anda drift yaptı. Ön tarafta çocuklar vardı, onlar da olayı ciddiyetini kavrayamadı ama büyük bir tehlike atlattık.” dedi.

Stajyer gemici Emir Duru da “Manevra anında ben kendimi tutamadım. Önümüze kıran kaptanın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Böyle bir manevrayı kimse yapamaz. Bizim ve kendi yolcularının güvenliğini riske atmak çok büyük bir delilik.” diye konuştu.