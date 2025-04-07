İstanbul Büyükçekmece'de kamyon devrildi

İHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi E-5 kara yolu Güzelce mevkiinde sol şeride geçmek isteyen kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile savruldu.

Bu sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı kamyon refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şerit değiştirmek isteyen kamyonun savrulduğu ve arkasından bir otomobilin çarptığı, ardından ise kamyonun devrildiği anlar yer aldı.