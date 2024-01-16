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İstanbul Çatalca'da uzman çavuş kendisine saldıran şahsı vurdu

İstanbul Çatalca'da uzman çavuş kendisine saldıran şahsı vurdu İstanbul Çatalca'da uzman çavuşun kendisine saldıran bir grubun üzerine ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.