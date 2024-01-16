İHA
İstanbul'un Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde Uzman Çavuş Özgür K., buluştuğu bir grup ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
6 kişinin kendisine saldırmasıyla hırpalanan Özgür K., belindeki silahı çıkartarak önce havaya daha sonrada kavga ettiği kişilerin üzerine ateş etti.
Açılan ateş sonucu Mehmet E. vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralının durumu iyi
Kavga esnasında yaralan Mehmet E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar parkta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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