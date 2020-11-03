Aralarında kamu görevinde çalışanların da yer aldığı 111 adrese yapılan eş zamanlı baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde, yabancılara rüşvet karşılığı usulsüz şekilde ikamet izni vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 14'ü kamu çalışanı 83 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında kamu çalışanları ve yabancıların da olduğu bir şebekenin, çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz şekilde ikamet izni verdiği, sahte ikamet belgesi oluşturduğu ve bazı yabancıların ise randevu ve sıra verilmeden il göç idarelerindeki işlemlerinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

111 ADRESE BASKIN

Yürütülen soruşturma kapsamında 103’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 8 ildeki 111 adreste arama yapıldı.

RANDEVU VERMEDEN DOLAR KARŞILIĞI İKAMETGAH

Şüphelilerin ev ve iş yerleri adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda belge ve yabancı uyruklulara ait pasaportlara el konuldu.

Aramaların ardından gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifadeleri sürüyor.

İstanbul dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 111 adrese baskın VİDEO