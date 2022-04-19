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    İstanbul E-5'teki motosiklet sürücüsünün tehlikeli görüntüleri

    E-5 karayolu Haliç Köprüsü üzerinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkan motosikletli, kendisinin videosunu çeken arkadaşına pozlar verdi.
    • 19.04.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:05
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    İstanbul E-5'teki motosiklet sürücüsünün tehlikeli görüntüleri

    İstanbul E-5 karayolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, tehlikeli motosiklet şovu korku dolu anlar yaşattı.

    İHA'nın haberine göre; seyir halindeki motosikletli, yanında başka bir motosiklette bulunan arkadaşına telefonla kendisini kaydetmesini istedi.

    Motosikletlinin ölümle dansı

    Arkadaşının çekmeye başladığı sırada motosiklet sürücüsü seyir halindeyken tehlikeli hareketler yapmaya başladı.

    Kaskını çıkarıp poz verdi

    Ayağa kalkıp motosikletin direksiyonunu bırakan sürücü, bir süre sonra kafasındaki kaskı da çıkarttı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, kaskı kafasına geri takarak arkadaşına pozlar vermeye başladı.

    İstanbul E-5'teki motosiklet sürücüsünün tehlikeli görüntüleri VİDEO

    İstanbul E-5 teki motosiklet sürücüsünün tehlikeli görüntüleri #1

    İstanbul E-5 teki motosiklet sürücüsünün tehlikeli görüntüleri #2

    İstanbul E-5 teki motosiklet sürücüsünün tehlikeli görüntüleri #3


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