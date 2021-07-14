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    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gergin anlar yaşandı

    Hastanede problem yaşayan refakatçinin görüntülerini çekmek isteyen gazeteci, güvenlik görevlisinin çirkin tavırlarıyla karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:44
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    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gergin anlar yaşandı

    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bir problem üzerini tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale için geldi.

    Bu sırada hastanede bulunan gazeteci Mevlüt Yüksel, o anlara kayda almak istedi. Ancak güvenlik görevlileri gazeteci Yüksel'in çekim yapmasına engel olmaya kalktı.

    Çirkin bir tavırla gazetecinin üzerine yürüyen ve "Müdahale etmek zorundayım" diye bağıran güvenlik görevlisi, zorla telefona el koydu.

    Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte telefonunu geri alan Mevlüt Yüksel, güvenlik amiri olduğu öğrenilen Barış Keçeci'den şikayetçi oldu.

    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gergin anlar yaşandı ViDEO

    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi nde gergin anlar yaşandı #1

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