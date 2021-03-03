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    İstanbul Emniyeti’nden büyük operasyon: 1 milyonluk uyuşturucu bulundu

    Havalandırma sistemleri ve ısı güneş panellerinin kurulduğu dairede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenilen 88 kök marihuana isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • DHA
    • 03.03.2021 - 07:24
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    İstanbul Emniyeti’nden büyük operasyon: 1 milyonluk uyuşturucu bulundu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir Avcılar'da takip ettikleri iki adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

    Operasyon kapsamında Gümüşpala Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katındaki daireye baskın düzenleyen polis ekipleri içeride uyuşturucu serası ele geçirdi.

    DAİRENİN CAMLARINI FİLM İLE KAPATTILAR

    Operasyonda baskın yapılan dairenin camlarının film ile kapatıldığı görüldü.

    Operasyona hassas burunlu 'Amarok' isimli narkotik polis köpeği de katılarak odalarda tek tek arama yaptı.

    Baskın yapılan daireye bina içinde koku oluşmaması için özel havalandırma sisteminin kurulduğu görüldü. Ayrıca uyuşturucunun yetiştirilmesinde kullanılan özel ısı güneş panelleri dikkat çekti.

    İstanbul Emniyeti’nden büyük operasyon: 1 milyonluk uyuşturucu bulundu #1

    PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dairede ele geçirilen 88 kök marihuana isimli uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

    Ayrıca, operasyon yapılan diğer bir adreste ise 2 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

    Operasyonda gözaltına alınan bir kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul Emniyeti’nden büyük operasyon: 1 milyonluk uyuşturucu bulundu #2

    İstanbul Emniyeti’nden büyük operasyon: 1 milyonluk uyuşturucu bulundu #3

    İstanbul Emniyeti’nden büyük operasyon: 1 milyonluk uyuşturucu bulundu #4

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