İstanbul Emniyeti’nden haczedilen ambulansla ilgili açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hasta taşırken durdurularak haczedilen ambulansla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kazadan sonra tutanak tutulmak için evraklar incelendiğinde ambulans üzerinde haciz kararı olduğunun fark edilmesi üzerine hastanın başka bir ambulansa nakledildiği, ambulansın ise yediemin otoparkına çekildiği belirtildi.

İstanbul’un Esenyurt Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı, diyaliz tedavisi gören bir hastayı taşırken yolda durduruldu.

Ambulansın içerisindeki görevliler, karşılarında haciz memurlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Haciz memurları hastaya rağmen bağladı

Sağlık çalışanları hasta taşıdıklarını söylemesine rağmen haciz memurları aracın bağlanacağını bildirdi.

Görevliler hasta için başka ambulans çağırdı.

Otoparka çekildi

Hasta gelen yeni ambulansa bindirildi ve tedavi gördüğü hastaneye sevk edildi.

İcralık olan ambulans ise çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü.

"Takdir kamuoyunun"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Belediyemizin hasta nakil ambulansı önceki dönemden kalan kamulaştırma borcu nedeniyle içinde hasta varken haciz edildi. Takdir kamuoyunun.” açıklamasını yaptı.

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de konu ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

'Tepe lambası kapalıydı, hatalı bir şekilde çarptı'

Saat 09.10 sıralarında Fatih ilçesi Millet Caddesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde V.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki ambulansın Millet Caddesi üzerinden Çapa'ya seyir halindeyken aynı caddeden Topkapı Mahallesi’ne dönüş yapmakta olan S.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki araca tepe lambası kapalı ve hatalı bir şekilde çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirlenmiştir. Yürütülmesi gereken işlemler için ambulansın yapılan sorgulamasında; hacizli yakalamalı olduğu anlaşılmıştır.

Ambulans sürücüsüne ceza kesildi