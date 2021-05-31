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- İstanbul emniyetinden İstanbul emniyetine rüşvet operasyonu
İstanbul emniyetinden İstanbul emniyetine rüşvet operasyonu
- DHA
- 31.05.2021 - 07:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması' kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
21 Mayıs'ta mahkemeye sevk edilen şüphelilerden bir polis ve bir avukat tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, 7 PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatıldığı, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği açıklandı.
Aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Valilik açıklamasında, "Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.