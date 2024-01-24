İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde önceki gün bir kafede yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanmıştı.
Olayda kullanılan iki silah da ele geçirildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri zanlıların ifadesini aldı.
12 milyon lirayı kripto para piyasasında kaybetmişler
Zanlılardan O.Y ve A.K.'nin yüksek kar vaadiyle tanıdıklarından topladığı yaklaşık 12 milyon lirayı borsa ve kripto para piyasasında kaybettiği belirlendi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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