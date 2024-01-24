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İstanbul Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı kripto para kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı kripto para kavgası kameraya yansıdı İstanbul Esenyurt'ta kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zanlıların tanıdıklarından topladıkları 12 milyon lirayı kripto para piyasasında işlem yaparak kaybettiği ve kavganın bu nedenle çıktığı öğrenildi.