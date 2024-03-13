İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Efe B. idaresindeki otomobil bilinmeyen nedenle solundaki bariyere çarparak Doğan Araslı Bulvarı'na düştü.

Tünel çıkışına düşen aracın sürücüsü Efe B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde hasar oluşurken yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar kamerada

Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)