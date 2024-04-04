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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki yoğun trafik nedeniyle kaldırımda ilerleyen iki motosikletli çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü savrularak beton mikserinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri kazada sürücü Tugay Atasoy'un (29) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kamyon şoförünü ifadesini almak üzere karakola götürürken kaza anı trafikteki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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