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İstanbul Esenyurt'ta eşini ve baldızını vuran saldırganı vatandaşlar yakaladı

İstanbul Esenyurt'ta eşini ve baldızını vuran saldırganı vatandaşlar yakaladı İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşi ile baldızını parkta silahla vurarak yaraladı. Kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.