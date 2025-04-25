AA & Ensonhaber
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı'nın yakınındaki evde annesi ve 3 çocuğuyla yaşayan Pınar B. (38), deprem endişesiyle parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı.
Parka gelen Turgut B. (50) ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Pınar B. arasında tartışma çıktı.
EŞİ İLE BALDIZINI VURDU
Turgut B., tartışma sırasında eşine ve baldızı Arzu K.'ye (35) tabancayla ateş açtı.
Saldırıda abla ve kardeş yaralanırken şüpheli ise kaçmaya çalıştı.
Parktaki vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedilen şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.
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