İstanbul Esenyurt'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 yaralı

Tarafların birbirini kovaladığı kavgada 4 kişi bıçakla yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hastanede can verdi

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Davut Ç. kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)