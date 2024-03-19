İstanbul Esenyurt'ta kaza yapan direksiyon eğitmeni öldü İstanbul Esenyurt'ta direksiyon eğitmeninin kullandığı otomobilin ara sokaktan çıkan bir araca çarparak bariyerlere girdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada direksiyon yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selehattin Eyyubi Mahallesi'nde ara sokaktan çıkan araca sürücüsünün kontrolsüz şekilde sol şeride geçmek istediği sırada süratli şekilde ilerleyen direksiyon eğitmeni Çetin Y. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Çetin Y.'nin otomobili bariyerlere girdi.

Olay yerinde can verdi

3 kişinin bulunduğu otomobilde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sürücü Çetin Y. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1'i kadın 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)