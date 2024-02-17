İstanbul Esenyurt'ta patronunu 6 yerinden bıçaklayan şüpheli yakalandı İstanbul Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan ve iş yerini basarak dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı ve parasını alamadığı öğrenilen Kadir S., dükkana gelerek iş yeri sahibi Ozan Zeki Demir ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Kadir S., Ozan Zeki Demir'i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ozan Zeki Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Yakalandı

Şüpheli Kadir S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yakuplu Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)