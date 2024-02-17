İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde daha önceden para konusunda tartışıp işten ayrıldığı ve parasını alamadığı öğrenilen Kadir S., dükkana gelerek iş yeri sahibi Ozan Zeki Demir ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Kadir S., Ozan Zeki Demir'i 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Ozan Zeki Demir, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
Yakalandı
Şüpheli Kadir S., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Yakuplu Mahallesi'nde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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