İstanbul Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 kişi öldü İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokakta yürüyen İbrahim Y.'ye silahlı saldırı düzenledi.

Olayın ardından saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede can verdi

İbrahim Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)