İstanbul Esenyurt'ta tırı soyma girişimini bir başka tır şoförü engelledi İstanbul Esenyurt'ta kapalı kasa araçla park halindeki tırın yanına gelen şüpheliler aracın kilidini kırdı. Hırsızlık yapmak isteyen şüphelileri park halindeki bir başka tırın sürücüsü fark etti. Sürücünün aracının farlarını yakması üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde kapalı kasa araçla gelen şüpheliler park halindeki tırın arkasında durdu.

Araçtan inen yüzleri maskeli iki şüpheli park halindeki tırın arka kapılarının kilidini kırdı.

Bu sırada başka bir tırın sürücüsü olan Abdullah Coruk, şüphelileri fark etti.

Coruk'un farlarını yakmasıyla şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay anı park halindeki tırın araç içi kamerasına yansıdı.

"Tedirgin olup kaçtılar"

Abdullah Coruk, "Park halinde beklerken önümdeki araca bir panelvan yanaştı. Yanaşırken bu arkadaşların hırsız olduğu belliydi zaten, maskeleri vardı. Ben de ne oluyor derken uyandım sese. Arkadaşlar aracın kilidini patlattılar, sonra kapağı açıp içerideki mala baktılar. O arada ben de uyanınca lambalarımı yaktım, tedirgin oldular, kaçıp gittiler. Olay anında tırımdaki kamera kayıttaydı. Bir şey çalmadılar, lambaları yakınca tedirgin oldular. Araçlarında plaka da yoktu. Daha önce de başıma geldi böyle şeyler, ondan sonra kamera koydum aracıma" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)