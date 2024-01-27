İstanbul Esenyurt'ta trafikte makas atarak seyreden sürücüye ceza yağdı İstanbul Esenyurt'ta trafikte makas atarak seyreden sürücü, polis ekiplerince tespit edilerek 16 bin 905 lira ceza uygulandı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolu üzerinde 25 Ocak günü makas atarak trafikte seyreden sürücüyü başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilen K.C.C. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

16 bin 905 lira ceza yedi

Şahsa yönelik makas atmak suçundan 6 bin 439, öndeki aracı yakın takip suçundan 690, saygısızca araç kullanmak suçundan 690, yönetmeliğe aykırı plaka suçundan 2 bin 647, abart egzoz suçundan 6 bin 439 lira olmak üzere toplam 16 bin 905 lira idari para cezası kesildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)