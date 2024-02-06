İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısı kameraya yansıdı İstanbul Esenyurt'ta iş yeri sahibinin yaralandığı tekel saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'da silahlı saldırı...

Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki bir teke bayisinin önüne gelen motosikletli şahısların içeriye kurşun yağdırması sonucu işyeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralanmıştı.

Yaşananlar kamerada

Saldırganların marketi kurşunladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Önceki gün yaşanan olayın görüntülerinde kasklı iki şahsın motosiklet ile tekel bayisinin önüne gelerek kurşun yağdırdığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)