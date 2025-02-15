Haberler



3. Sayfa



İstanbul Eyüpsultan'da çöp kamyoneti duvara çarptı: 1 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da çöp kamyoneti duvara çarptı: 1 yaralı İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün gaz ile freni karıştırdığı ilçe belediyesine ait çöp kamyoneti kontrolden çıkarak iş yerinin duvarına çarptı. İş yerinin önünde bulunan bir kişi duvar ile çöp kamyoneti arasında sıkıştı.