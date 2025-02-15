İstanbul Eyüpsultan'da çöp kamyoneti duvara çarptı: 1 yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Düğmeciler Mahallesi'nde iddiaya göre sürücüsünün gaz ile freni karıştırdığı Eyüpsultan Belediyesi'ne ait çöp kamyoneti terzi dükkanının duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iş yeri önünde bulunan bir kişi, kamyonet ile duvar arasında sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kamyonet ile duvar arasında sıkışan şahıs, vatandaşlar yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
HIZLA İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan çöp aracının kazadan önce sokaktan hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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