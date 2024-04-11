İstanbul Eyüpsultan'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü İstanbul Eyüpsultan'da virajı alamayan motosiklet bariyere çarptı. Motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde motosikletin sürücüsü virajı alamayınca bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosikletin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan kişi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kavşakta trafiği yavaşlatarak önlem alırken sağlık ekipleri ise yola savrulan şahıslara müdahale etti.

Olay yerinde can verdi

Yapılan incelemelerde Hüseyin Güzel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Ali Güzel ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Güzel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)