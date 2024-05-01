İstanbul Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyer otomobile saplanırken kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi TEM Otoyolu'nda Kerem Çelik'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Hasdal Viyadüğü ayrımında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerler araca saplandı.

Kaza sonrası sürücü Kerem Çelik ve yanında bulunan Kübra Çelik araçta sıkıştı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan Kerem Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Kübra Çelik'i kurtarmak için çalışma başlattı.

Araçtan çıkarılan Kübra Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kerem Çelik'in cansız bedeni ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)