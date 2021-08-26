İstanbul Fatih'te bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Dün saat 11.00 sıralarında Haliç Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir erkek sokak ortasında kadını darp etti.

YERDE YATAN KADINA VURDU, ARABAYA ZORLA BİNDİRİP GÖTÜRDÜ

Yerde yatan kadına bir süre eliyle vuran adam, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Fatih'te kadına şiddet VİDEO

DARP ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan bu anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam bir süre kadını darp ediyor. Yerde yatan kadın adama kendisini bırakması için yalvarıyor. Daha sonra kadını zorla otomobiline bindirmeye çalışıyor.

KAYIT ALAN KİŞİYİ TEHDİT EDİYOR

Bu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden adam kayıt alan kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit ediyor.