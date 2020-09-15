Güpegündüz yaşanan saldırı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da silahlı saldırı düzenlendi.

Fatih Fevzipaşa Caddesi’nde dün 17.00 sıralarında yaşanan olayda, bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında çevreden geçen bir kadın da seken kurşunların hedefi oldu.

Fatih'in en işlek caddesinde gündüz vakti yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan kişi, vurularak yere düşüyor. Ardından belinden silahını çıkararak, saldırgana ateş açmaya başlıyor.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar da panikle sağa sola kaçışıyor. Daha sonra yaralanan kişi, gelen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Saldırganın eşkalini tespit eden polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı anı ViDEO