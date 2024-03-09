İstanbul Fatih'te tramvaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

DHA
İstanbul Fatih'te T1 Bağcılar-Kabataş hattında sefer yapan tramvayın Laleli-İstanbul Üniversite durağı ile Beyazıt-Kapalıçarşı durağı arasında ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletiyle raylar üzerinde ilerlediği sırada aynı yönde seyreden tramvayı sollamaya çalışırken çarparak altında kaldı.
Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tramvay altına sıkışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Durumu ağır
Sağlık ekipleri sürücüye ambulans içerisinde kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı.
Ağır yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğünü öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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