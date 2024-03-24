AA & Ensonhaber
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde Ankara istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Bariyerlerin otomobili ikiye böldüğü kazada ağır yaralanan sürücü, itfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye yaklaşık yarım saatlik çalışma yürüttü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.
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