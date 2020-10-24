İstanbul Havalimanı’nda 208 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda operasyon gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu rotaları, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan yöntemler ve piyasaya sürülen türler yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda Doğu Afrika-Arap Yarım Adası kökenli ve bitki temelli khat cinsi uyuşturucunun yasa dışı ticaretinde son aylarda dünya genelinde bir artış eğilimi olduğunu tespit eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bu eğilimin Türkiye’ye yansıyabileceği değerlendirilerek çalışmaları yoğunlaştırdı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen 8 operasyonda yüklü miktarda khat cinsi uyuşturucu ele geçiren ekipler, son operasyonu, İstanbul Havalimanı Kargo Terminalinde gerçekleştirildi.

Nijerya'dan getirilerek Çek Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere terminalde bekletilen Moringa Çayı beyanlı gönderi, riskli olarak değerlendirildi. X- ray taramasının ardından gönderi, narkotik dedektör köpek ile kontrol edilerek açılmasına karar verildi.

İstanbul Havalimanı’nda 208 kilogram khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi ViDEO

208 KİLO KHAT CİNSİ UYUŞTURUCU YAKALANDI

Gönderinin içerisinde toplam 208 kilogram ağırlığında yaklaşık 10 milyon 400 bin lira değerinde khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON LİRA

Gümrük Muhafaza ekiplerince son üç ayda gerçekleştirilen 9 operasyonda yaklaşık bir ton ağırlığında khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlenen uyuşturucuya yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.