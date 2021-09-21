İstanbul Havalimanı ekiplerinin ele geçirdiği silah, kanser ilacı, sahte pasaport ve tütün ürünlerini sergilenirken, Ummanlı bir yolcunun İspanya'dan getirdiği antika silahlar dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin, havalimanı yolcu girişi ve arındırılmış alanda son 8 ayda ele geçirdiği malzemeler sergilendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 2 milyon 500 bin dolar değerinde saatler, 500 bin dolar değerinde 10 bin karton elektronik sigara ve 500 adet makine, 2 milyon değerinde kanser ilacı, sahte pasaport, içki ve sigaralar ele geçirildi.

SAHTE PASAPORTLU 187 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ DE YAKALANDI

Bu arada pasaport kontrol noktalarında sahte pasaportun önüne geçen polis ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda belirlenen zaman içerisinde, ülkeye hava yoluyla kaçak yolcu girişi olmadığı öğrenildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde son 8 ayda bin 875 kişiye işlem yapılırken, ülkeye sahte pasaport ile girmeye çalışan 187 terör örgütü üyesi de yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda 8 ayda ele geçirilen malzemeler ViDEO

ANTİKA SİLAHLARI UMMAN'A GÖTÜRECEKTİ

Emniyet ekipleri tarafından sergilenen malzemeler içerisindeki antika silahlar dikkat çekti. Ummanlı yolcu, İspanya'dan aldığı antika silahları Türkiye'ye aktarmalı ülkesine götürmek istedi.

Polis ekiplerinin dikkatini çeken Ummanlı yolcunun valizlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1800'lü yıllara ait olduğu öğrenilen antika silahlar ve İspanyalı gemiciler tarafından kullanılan 18 bin dolar değerindeki bir tüfek ele geçirildi.