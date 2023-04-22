İstanbul Havalimanı'nda annesini uğurlayan suç makinesi yakalandı

Ramazan Bayramı nedeniyle havalimanı ve çevresinde denetimlerini artıran İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kontrollerini sürdürdüğü esnada, annesini İzmir'e uğurlamak için gelen bir şahıstan şüphelendi.
Parmak izi testinden geçti
Ekipler, durumundan şüphelendiği şahsı kimlik kontrolüne tabi tuttu. Kontrol esnasında üzerinde kimliğin olmadığını ifade eden şahıs polis ekiplerince parmak izi testine götürüldü.
Kesinleşmiş hapis cezası çıktı
Burada yapılan kontrollerde Furkan G. İsimli şahsın 28’i dolandırıcılık olmak üzere yaralama ve tehdit suçlarından arandığı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince havalimanında gözaltına alınan Furkan G. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Furkan G.’nin buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.