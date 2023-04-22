İstanbul Havalimanı'nda annesini uğurlayan suç makinesi yakalandı Farklı suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi.

İHA

Ramazan Bayramı nedeniyle havalimanı ve çevresinde denetimlerini artıran İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kontrollerini sürdürdüğü esnada, annesini İzmir'e uğurlamak için gelen bir şahıstan şüphelendi.

Parmak izi testinden geçti

Ekipler, durumundan şüphelendiği şahsı kimlik kontrolüne tabi tuttu. Kontrol esnasında üzerinde kimliğin olmadığını ifade eden şahıs polis ekiplerince parmak izi testine götürüldü.

Kesinleşmiş hapis cezası çıktı

Burada yapılan kontrollerde Furkan G. İsimli şahsın 28’i dolandırıcılık olmak üzere yaralama ve tehdit suçlarından arandığı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince havalimanında gözaltına alınan Furkan G. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Furkan G.’nin buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.